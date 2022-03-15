***ENSRI* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
15.03.2022 14:40
***ENSRI******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010539
BIST
14:582.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,54
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
14:5814,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,2099
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
14:5816,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1446
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
14:58905,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -22,05
|Açılış
|: 905,87
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PKENT
|397,20
|31.811.590
|% 10,00
|
|AYEN
|9,96
|62.316.827
|% 9,69
|
|TSPOR
|5,67
|469.513.418
|% 8,83
|
|GZNMI
|24,28
|100.961.289
|% 7,82
|
|EDIP
|3,70
|6.616.620
|% 7,25
|
|GRSEL
|8,89
|298.866.897
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.254.580
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,58
|5.560.598
|% -4,82
|
|FROTO
|278,50
|1.690.835.151
|% 3,84
|
|KRDMD
|14,83
|1.499.947.914
|% 0,34
|
|THYAO
|26,50
|1.273.707.342
|% -0,45
|
|GARAN
|11,92
|1.227.149.937
|% 0,51
|
|EREGL
|34,56
|1.148.086.177
|% 0,47
|
|KARSN
|4,13
|784.941.967
|% 6,17
|
|YKBNK
|3,81
|602.915.445
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,33
|493.241.372
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|195.470.476
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.227.149.937
|% 0,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5632
|14,5800
|% -1,35
|
|Euro
|16,0231
|16,0556
|% -0,82
|
|Sterlin
|19,0279
|19,1233
|% -0,76
|
|Frank
|15,5055
|15,5989
|% -1,19
|
|Riyal
|3,8847
|3,9042
|% -1,18
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-25,13
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-20,89
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.138
|-111,00
|
|Tam
|5.975
|6.126
|-142,65
|
|Yarım
|2.888
|2.963
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.448
|1.482
|-34,50
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,31
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,34
|
Seans Raporu
14:56
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866