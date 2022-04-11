***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019101BIST