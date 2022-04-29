***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 28.850.835 -804.724 17.262.012 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler284.949 7.413.047 -7.697.996 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-164.204 -7.071.691 -7.235.895 0 -7.235.895Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 28.850.835 -968.928 284.949 24.675.059 -7.071.691 55.770.224 0 55.770.224Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27.218.656 -27.218.656 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-870.031 -2.173.266 -3.043.297 0 -3.043.297Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı6.500.000 6.500.000 0 6.500.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)81.270.466 81.270.466 0 81.270.466Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler36.500.000 28.850.835 -1.943.594 36.203.506 -2.173.266 178.707.947 0 178.707.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.063.417 -9.684.518Dönem Karı (Zararı)-2.173.266 -7.071.691Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.173.266 -7.071.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.460.490 -635.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.128.840 256.591Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-443.153 54.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 348.412 133.062Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -928.109 42.343Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.566.480 -1.121.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.365.974 -893.363Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 13.058.644 3.807.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.590.033 1.061.831Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -30.847.628 -10.059.725Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 -6.269.183 4.269.098Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.717.774 27.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.999.730 -8.600.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -63.687 -272.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -812.172YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-106.150 -312.805Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -106.150 -312.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.930.951 10.833.791Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.270.466 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 81.270.466 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 302.532.142 102.575.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -290.371.657 -91.741.355Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 6.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.761.384 836.468NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.761.384 836.468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.914.251 3.027.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.675.635 3.864.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.675.635 1.914.251Ticari Alacaklar38.975.338 52.033.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 – 5 8.731.664 10.583.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 30.243.674 41.450.050Diğer Alacaklar5.063.977 473.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.888.811 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.175.166 473.944Stoklar6 87.231.883 55.941.102Peşin Ödenmiş Giderler2.284.159 841.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.915.868 2.915.868Diğer Dönen Varlıklar3.316.591 1.929.123ARA TOPLAM205.463.451 116.050.245TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR205.463.451 116.050.245DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 124.323.251 124.323.251Maddi Duran Varlıklar8 46.820.159 47.838.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 48.165 52.851TOPLAM DURAN VARLIKLAR171.191.575 172.214.265TOPLAM VARLIKLAR376.655.026 288.264.510KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 89.113.405 75.590.511Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 19.368.104 23.117.128Ticari Borçlar5 33.668.544 39.937.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.574.028 1.070.460Diğer Borçlar7.191.339 8.606.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 156.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.191.339 8.449.934Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 299.714 540.110İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 0 14.486İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)299.714 525.624Kısa Vadeli Karşılıklar237.857 45.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 237.857 45.884ARA TOPLAM151.452.991 148.907.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.452.991 148.907.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 25.468.803 23.082.188Diğer Borçlar0 1.303.039Uzun Vadeli Karşılıklar2.737.152 1.556.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 2.737.152 1.556.861Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 18.288.133 19.433.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.494.088 45.375.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.947.079 194.283.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.707.947 93.980.778Ödenmiş Sermaye12 36.500.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 81.270.466 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.907.241 27.777.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.907.241 27.777.272Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 28.850.835 28.850.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.943.594 -1.073.563Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 36.203.506 8.984.850Net Dönem Karı veya Zararı12 -2.173.266 27.218.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.707.947 93.980.778TOPLAM KAYNAKLAR376.655.026 288.264.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 35.201.785 4.419.266Satışların Maliyeti13 -16.106.633 -3.163.117TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.095.152 1.256.149BRÜT KAR (ZARAR)19.095.152 1.256.149Genel Yönetim Giderleri-2.274.671 -867.089Pazarlama Giderleri-1.005.007 -186.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.789.562 2.954.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.245.871 -2.054.529ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.359.165 1.102.292Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler350.895 143.234FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.710.060 1.245.526Finansman Giderleri14 -18.811.435 -8.274.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.101.375 -7.029.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri928.109 -42.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 928.109 -42.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.173.266 -7.071.691DÖNEM KARI (ZARARI)-2.173.266 -7.071.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.173.266 -7.071.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06600000 -0,23600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-870.031 -164.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -1.087.539 -205.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler217.508 41.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 217.508 41.051Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-870.031 -164.204TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.043.297 -7.235.895Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.043.297 -7.235.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025746BIST