***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:10
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 28.850.835 -804.724 17.262.012 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
284.949 7.413.047 -7.697.996 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.204 -7.071.691 -7.235.895 0 -7.235.895
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 28.850.835 -968.928 284.949 24.675.059 -7.071.691 55.770.224 0 55.770.224
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.218.656 -27.218.656 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-870.031 -2.173.266 -3.043.297 0 -3.043.297
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
6.500.000 6.500.000 0 6.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
81.270.466 81.270.466 0 81.270.466
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500.000 28.850.835 -1.943.594 36.203.506 -2.173.266 178.707.947 0 178.707.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.063.417 -9.684.518
Dönem Karı (Zararı)
-2.173.266 -7.071.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.173.266 -7.071.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.460.490 -635.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.128.840 256.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-443.153 54.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 348.412 133.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -928.109 42.343
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.566.480 -1.121.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.365.974 -893.363
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 13.058.644 3.807.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.590.033 1.061.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -30.847.628 -10.059.725
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.269.183 4.269.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.717.774 27.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.999.730 -8.600.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -63.687 -272.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -812.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.150 -312.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -106.150 -312.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.930.951 10.833.791
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.270.466 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 81.270.466 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 302.532.142 102.575.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -290.371.657 -91.741.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 6.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.761.384 836.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.761.384 836.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.914.251 3.027.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.675.635 3.864.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.675.635 1.914.251
Ticari Alacaklar
38.975.338 52.033.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 – 5 8.731.664 10.583.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.243.674 41.450.050
Diğer Alacaklar
5.063.977 473.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.888.811 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.175.166 473.944
Stoklar
6 87.231.883 55.941.102
Peşin Ödenmiş Giderler
2.284.159 841.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.915.868 2.915.868
Diğer Dönen Varlıklar
3.316.591 1.929.123
ARA TOPLAM
205.463.451 116.050.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.463.451 116.050.245
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 124.323.251 124.323.251
Maddi Duran Varlıklar
8 46.820.159 47.838.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 48.165 52.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.191.575 172.214.265
TOPLAM VARLIKLAR
376.655.026 288.264.510
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.113.405 75.590.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 19.368.104 23.117.128
Ticari Borçlar
5 33.668.544 39.937.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.574.028 1.070.460
Diğer Borçlar
7.191.339 8.606.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 156.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.191.339 8.449.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 299.714 540.110
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 0 14.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
299.714 525.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
237.857 45.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 237.857 45.884
ARA TOPLAM
151.452.991 148.907.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.452.991 148.907.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.468.803 23.082.188
Diğer Borçlar
0 1.303.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.737.152 1.556.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.737.152 1.556.861
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 18.288.133 19.433.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.494.088 45.375.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.947.079 194.283.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.707.947 93.980.778
Ödenmiş Sermaye
12 36.500.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 81.270.466 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.907.241 27.777.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.907.241 27.777.272
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 28.850.835 28.850.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.943.594 -1.073.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 36.203.506 8.984.850
Net Dönem Karı veya Zararı
12 -2.173.266 27.218.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.707.947 93.980.778
TOPLAM KAYNAKLAR
376.655.026 288.264.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 35.201.785 4.419.266
Satışların Maliyeti
13 -16.106.633 -3.163.117
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.095.152 1.256.149
BRÜT KAR (ZARAR)
19.095.152 1.256.149
Genel Yönetim Giderleri
-2.274.671 -867.089
Pazarlama Giderleri
-1.005.007 -186.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.789.562 2.954.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.245.871 -2.054.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.359.165 1.102.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
350.895 143.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.710.060 1.245.526
Finansman Giderleri
14 -18.811.435 -8.274.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.101.375 -7.029.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
928.109 -42.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 928.109 -42.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.173.266 -7.071.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.173.266 -7.071.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.173.266 -7.071.691
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06600000 -0,23600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-870.031 -164.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.087.539 -205.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
217.508 41.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 217.508 41.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-870.031 -164.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.043.297 -7.235.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.043.297 -7.235.895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025746
BIST