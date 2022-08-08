***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 28.850.835 -804.724 17.262.012 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119Transferler284.949 7.413.047 -7.697.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-142.549 4.946.638 4.804.089 0 4.804.089Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 28.850.835 -947.273 284.949 24.675.059 4.946.638 67.810.208 0 67.810.208Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778Transferler27.218.656 -27.218.656Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.244.109 7.335.918 6.091.809 0 6.091.809Sermaye Arttırımı6.500.000 6.500.000 0 6.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)81.270.466 81.270.466 0 81.270.466Dönem Sonu Bakiyeler36.500.000 81.270.466 28.850.835 -2.317.672 36.203.506 7.335.918 187.843.053 0 187.843.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.623.298 -22.113.287Dönem Karı (Zararı)7.335.918 4.946.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.144.305 -3.620.195Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.364.974 530.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-71.496 -9.785.935Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 907.389 138.026Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.151 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.356.694 1.668.125Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.267.327 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.499.690 3.828.987İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.752.067 -22.276.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 - 5 -26.444.216 -13.931.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.718.365 -841.293Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -53.508.838 -11.239.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 - 5 26.480.102 3.731.992Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.560.750 4.044Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-66.560.454 -20.949.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -135.042 -351.412Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.072.198 -812.175YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.163.481 -7.398.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.267.327 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -1.103.846 -874.098Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.524.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.003.214 26.997.429Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 81.270.466 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12 6.500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 90.132.330 33.154.456Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -50.780.832 -6.157.027Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -118.750 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.543.397 -2.514.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.543.397 -2.514.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.914.251 3.027.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.457.648 513.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.457.648 1.914.251Ticari Alacaklar77.938.975 52.033.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ? 5 13.317.048 10.583.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 64.621.927 41.450.050Diğer Alacaklar7.192.309 473.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.927.150 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.265.159 473.944Stoklar6 110.060.659 55.941.102Peşin Ödenmiş Giderler9.896.283 841.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 2.915.868Diğer Dönen Varlıklar3.154.003 1.929.123ARA TOPLAM273.699.877 116.050.245TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR273.699.877 116.050.245DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 124.323.251 124.323.251Maddi Duran Varlıklar8 46.668.779 47.838.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 9.988.584 52.851TOPLAM DURAN VARLIKLAR180.980.614 172.214.265TOPLAM VARLIKLAR454.680.491 288.264.510KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 122.748.686 75.590.511Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 18.485.027 23.117.128Ticari Borçlar5 66.417.829 39.937.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.110.907 1.070.460Diğer Borçlar4.348.362 8.606.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 156.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.348.362 8.449.934Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)279.161 540.110İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 0 14.486İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)279.161 525.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 524.087 0Kısa Vadeli Karşılıklar573.732 45.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 573.732 45.884Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.633.768 0ARA TOPLAM218.121.559 148.907.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.121.559 148.907.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 19.907.612 23.082.188Diğer Borçlar0 1.303.039Uzun Vadeli Karşılıklar3.356.497 1.556.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 3.356.497 1.556.861Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 18.111.660 19.433.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.340.110 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.715.879 45.375.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER266.837.438 194.283.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar187.843.053 93.980.778Ödenmiş Sermaye12 36.500.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 81.270.466 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.533.163 27.777.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.533.163 27.777.272Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 28.850.835 28.850.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -2.317.672 -1.073.563Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 36.203.506 8.984.850Net Dönem Karı veya Zararı12 7.335.918 27.218.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR187.843.053 93.980.778TOPLAM KAYNAKLAR454.680.491 288.264.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 149.559.951 29.669.449 114.358.166 25.250.183Satışların Maliyeti13 -104.054.519 -17.606.524 -87.947.886 -14.443.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.505.432 12.062.925 26.410.280 10.806.776BRÜT KAR (ZARAR)45.505.432 12.062.925 26.410.280 10.806.776Genel Yönetim Giderleri-5.537.127 -1.734.446 -3.262.456 -867.357Pazarlama Giderleri-3.367.153 -826.636 -2.362.146 -639.989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.782.886 13.255.375 7.993.324 10.300.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.074.082 -3.002.292 -4.828.211 -947.763ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.309.956 19.754.926 23.950.791 18.652.634Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.029.356 320.357 3.678.461 177.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.339.312 20.075.283 27.629.252 18.829.757Finansman Giderleri14 -34.646.700 -13.460.520 -15.835.265 -5.185.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.692.612 6.614.763 11.793.987 13.644.111Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.356.694 -1.668.125 -2.284.803 -1.625.782Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.367.757 0 -2.367.757 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.011.063 -1.668.125 82.954 -1.625.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329DÖNEM KARI (ZARARI)7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,22200000 0,16500000 0,28700000 0,40100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.555.136 -178.186 -467.597 27.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -1.555.136 -178.186 -467.597 27.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar311.027 35.637 93.519 -5.414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler311.027 35.637 93.519 -5.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 311.027 35.637 93.519 -5.414DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.244.109 -142.549 -374.078 21.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.091.809 4.804.089 9.135.106 12.039.984Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.091.809 4.804.089 9.135.106 12.039.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053151BIST