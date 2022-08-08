***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:11
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 28.850.835 -804.724 17.262.012 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119
Transferler
284.949 7.413.047 -7.697.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.549 4.946.638 4.804.089 0 4.804.089
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 28.850.835 -947.273 284.949 24.675.059 4.946.638 67.810.208 0 67.810.208
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778
Transferler
27.218.656 -27.218.656
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.244.109 7.335.918 6.091.809 0 6.091.809
Sermaye Arttırımı
6.500.000 6.500.000 0 6.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
81.270.466 81.270.466 0 81.270.466
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500.000 81.270.466 28.850.835 -2.317.672 36.203.506 7.335.918 187.843.053 0 187.843.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.623.298 -22.113.287
Dönem Karı (Zararı)
7.335.918 4.946.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.144.305 -3.620.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.364.974 530.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.496 -9.785.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 907.389 138.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.151 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.356.694 1.668.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.267.327 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.499.690 3.828.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.752.067 -22.276.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 - 5 -26.444.216 -13.931.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.718.365 -841.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -53.508.838 -11.239.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 - 5 26.480.102 3.731.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.560.750 4.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.560.454 -20.949.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -135.042 -351.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.072.198 -812.175
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.163.481 -7.398.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.267.327 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.103.846 -874.098
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.524.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.003.214 26.997.429
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 81.270.466 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 6.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 90.132.330 33.154.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.780.832 -6.157.027
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -118.750 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.543.397 -2.514.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.543.397 -2.514.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.914.251 3.027.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.457.648 513.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.457.648 1.914.251
Ticari Alacaklar
77.938.975 52.033.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ? 5 13.317.048 10.583.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 64.621.927 41.450.050
Diğer Alacaklar
7.192.309 473.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.927.150 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.265.159 473.944
Stoklar
6 110.060.659 55.941.102
Peşin Ödenmiş Giderler
9.896.283 841.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 2.915.868
Diğer Dönen Varlıklar
3.154.003 1.929.123
ARA TOPLAM
273.699.877 116.050.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.699.877 116.050.245
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 124.323.251 124.323.251
Maddi Duran Varlıklar
8 46.668.779 47.838.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.988.584 52.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.980.614 172.214.265
TOPLAM VARLIKLAR
454.680.491 288.264.510
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 122.748.686 75.590.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.485.027 23.117.128
Ticari Borçlar
5 66.417.829 39.937.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.110.907 1.070.460
Diğer Borçlar
4.348.362 8.606.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 156.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.348.362 8.449.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
279.161 540.110
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 0 14.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
279.161 525.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 524.087 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.732 45.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 573.732 45.884
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.633.768 0
ARA TOPLAM
218.121.559 148.907.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.121.559 148.907.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 19.907.612 23.082.188
Diğer Borçlar
0 1.303.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.356.497 1.556.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.356.497 1.556.861
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 18.111.660 19.433.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.340.110 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.715.879 45.375.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.837.438 194.283.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.843.053 93.980.778
Ödenmiş Sermaye
12 36.500.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 81.270.466 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.533.163 27.777.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.533.163 27.777.272
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 28.850.835 28.850.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.317.672 -1.073.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 36.203.506 8.984.850
Net Dönem Karı veya Zararı
12 7.335.918 27.218.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.843.053 93.980.778
TOPLAM KAYNAKLAR
454.680.491 288.264.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 149.559.951 29.669.449 114.358.166 25.250.183
Satışların Maliyeti
13 -104.054.519 -17.606.524 -87.947.886 -14.443.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.505.432 12.062.925 26.410.280 10.806.776
BRÜT KAR (ZARAR)
45.505.432 12.062.925 26.410.280 10.806.776
Genel Yönetim Giderleri
-5.537.127 -1.734.446 -3.262.456 -867.357
Pazarlama Giderleri
-3.367.153 -826.636 -2.362.146 -639.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.782.886 13.255.375 7.993.324 10.300.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.074.082 -3.002.292 -4.828.211 -947.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.309.956 19.754.926 23.950.791 18.652.634
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.029.356 320.357 3.678.461 177.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.339.312 20.075.283 27.629.252 18.829.757
Finansman Giderleri
14 -34.646.700 -13.460.520 -15.835.265 -5.185.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.692.612 6.614.763 11.793.987 13.644.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.356.694 -1.668.125 -2.284.803 -1.625.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.367.757 0 -2.367.757 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.011.063 -1.668.125 82.954 -1.625.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.335.918 4.946.638 9.509.184 12.018.329
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,22200000 0,16500000 0,28700000 0,40100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.555.136 -178.186 -467.597 27.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.555.136 -178.186 -467.597 27.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
311.027 35.637 93.519 -5.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
311.027 35.637 93.519 -5.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 311.027 35.637 93.519 -5.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.244.109 -142.549 -374.078 21.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.091.809 4.804.089 9.135.106 12.039.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.091.809 4.804.089 9.135.106 12.039.984
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053151
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