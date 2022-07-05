***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Tarihi 15.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:122 Zeytinburnu/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,8 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,9 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 29 sayılı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile hazırlanan "Bağış Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,11 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,14 - Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Şirketin 2022 yılında yapılabileceği Hisse Geri Alımı yapabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması18 - Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,20 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi21 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ENSARİ DERİ 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 ENSARİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç YönergeEK: 5 BAĞIŞ POLİTİKASI .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TUTANAKTOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.....Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarihli kararına istinaden 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:122 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve 75579391 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.05.2022 tarih 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 16.05.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 36.500.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 36.500.000 adet hisseden 28.021.081TL sermayeye tekabül eden 28.021.081 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten veya temsilen katılımın olmadığı ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Hasan ERSİN'in de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammet Nuri E