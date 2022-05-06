***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 14:06
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarihli kararı ile
Şirketimiz Genel Müdür görevini yapan Servet Aydın'ın istifası kabul edilmiş olup boşalan Genel Müdür görevine Adem Darıcı atanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027174
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|GEDZA
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|104.439.911
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|TUPRS
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|1.967.333.124
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|1.613.679.902
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|KOZAL
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|SISE
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|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
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|AKBNK
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|1.613.679.902
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|EKGYO
|2,69
|492.589.182
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|Dolar
|14,9278
|14,9302
|% 0,47
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|Euro
|15,7641
|15,8111
|% 0,63
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|Sterlin
|18,3764
|18,4686
|% 0,41
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|Frank
|15,0568
|15,1475
|% 0,24
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|Riyal
|3,9694
|3,9893
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|Alış
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|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,88
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|Altın Gr.
|904
|905
|7,95
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|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
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|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
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|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
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|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,01
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|B. Petrol
|112
|112
|1,50
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