***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 17:17
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Müdürlük görevini yürüten Adem Darıcı 31/07/2022 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050360
BIST
17:192.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 59,46
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:1917,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:1918,4182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0973
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:191.021,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.021,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:19
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.860.580
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.324.095
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.561.456
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.291.899
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|135.082.711
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.658.292
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|166.934.427
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.329.018
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.027.418.235
|% 2,08
|
|SISE
|23,06
|2.772.099.178
|% 5,68
|
|SASA
|45,98
|1.793.261.967
|% 3,37
|
|EKGYO
|3,14
|1.125.405.150
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.561.414
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,14
|1.125.405.150
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.561.414
|% 2,53
|
|ODAS
|3,90
|713.551.435
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|260.998.347
|% -1,17
|
|SISE
|23,06
|2.772.099.178
|% 5,68
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9290
|17,9460
|% 0,19
|
|Euro
|18,4018
|18,4182
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,9266
|22,0365
|% 0,83
|
|Frank
|18,8097
|18,9230
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.811
|6.860
|26,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,89
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 31 artarak (% 2.55 ) 2, 831
-
17:34XU100
Endeks 2, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 852.00 milyon TL de
-
17:34AGHOL
Yüzde 8.72 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 300 adet işlem
-
17:33OYLUM
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 975, 357 adet işlem
-
17:32MEDTR
Yüzde 5.74 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 038 adet işlem