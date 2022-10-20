***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 18:29
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Projenin 30.11.2022 tarihine kadar hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073185
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|: 3.890
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En Düşük
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|: 18,7300
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En Düşük
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En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
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|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
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|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
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|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
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|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
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|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
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|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
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|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
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|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
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|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
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|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
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|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
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|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5933
|18,6004
|% 0,02
|
|Euro
|18,2367
|18,2602
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,8706
|20,9753
|% 0,53
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,86
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|Altın Gr.
|979
|979
|6,60
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|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.742
|29,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|14,00
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|Çeyrek
|1.624
|1.649
|7,00
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|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,32
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|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,22
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|B. Petrol
|92,45
|92,45
|0,04
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