***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Projenin 30.11.2022 tarihine kadar hayata geçirilmesi öngörülmektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073185BIST