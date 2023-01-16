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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2023 18:24
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırımı hususunda SPK'ya yapılan başvuru hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 3.000.000 6.600.000,000 220,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 Nâma
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 33.500.000 73.700.000,000 220,00000 B Grubu B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.500.000 80.300.000,000 220,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 80.300.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.01.2023 tarihinde başvurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ensri madde tadil metni..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102671


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