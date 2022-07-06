***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 17:47
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUHAMMET NURİ ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 76.71 A Grubu - B Grubu Bağımsız Üye Değil
SADETTİN YAZGÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
SERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim ,Riskin Erken Saptanması komitesi başkanı.
ALİ ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite ,Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042313
BIST
17:322.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 37,21
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3217,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2232
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3217,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0455
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:32972,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,57
|Açılış
|: 972,40
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.324.054
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|82.410.630
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.220.885
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|26.461.933
|% -8,70
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|37.540.895
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|56.672.632
|% -4,39
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|EREGL
|26,66
|1.861.876.624
|% 2,22
|
|SISE
|21,26
|1.598.815.617
|% 1,24
|
|TUPRS
|246,60
|1.138.799.218
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,56
|1.063.200.171
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|808.950.113
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|272.506.036
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|564.613.357
|% 0,96
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|ODAS
|2,79
|254.328.480
|% 0,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1579
|17,1967
|% 1,31
|
|Euro
|17,4725
|17,5130
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4490
|20,5515
|% 1,10
|
|Frank
|17,6740
|17,7805
|% 1,30
|
|Riyal
|4,5755
|4,5984
|% 1,54
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47TSKB
Yüzde 5.15 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 314, 182 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 75 artarak (% 1.39 ) 2, 605
-
17:46XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 26, 595.00 milyon TL de
-
17:45DGNMO
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 296, 754 adet işlem
-
17:44PENTA
Yüzde 6.53 oranında artışla 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 098 adet işlem