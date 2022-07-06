***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHAMMET NURİ ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 76.71 A Grubu - B Grubu Bağımsız Üye DeğilSADETTİN YAZGÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye DeğilSERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim ,Riskin Erken Saptanması komitesi başkanı.ALİ ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite ,Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042313BIST