***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 14:28
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031115
BIST
16:182.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,34
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:1815,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0774
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:1816,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8299
En Düşük
16,5955
16:18931,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,29
|Açılış
|: 931,69
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ORCAY
|21,90
|132.396.844
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|42.535.011
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.923.849
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.612.934
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.332.952
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,94
|14.441.797
|% -8,33
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,50
|127.423.028
|% -5,77
|
|OZRDN
|10,45
|3.533.898
|% -5,77
|
|MNDRS
|3,36
|26.505.186
|% -5,62
|
|THYAO
|42,22
|3.815.792.989
|% 0,33
|
|SISE
|19,93
|1.830.551.181
|% 0,10
|
|GARAN
|14,99
|1.524.417.842
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,31
|1.204.500.322
|% 1,17
|
|SAHOL
|19,39
|1.096.837.240
|% -0,15
|
|YKBNK
|4,31
|1.204.500.322
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,61
|594.973.037
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,17
|160.354.800
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,99
|1.087.489.774
|% 1,78
|
|GARAN
|14,99
|1.524.417.842
|% 0,13
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9679
|15,9744
|% 0,45
|
|Euro
|16,7959
|16,8079
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7814
|19,8806
|% -0,17
|
|Frank
|15,9601
|16,0562
|% 0,10
|
|Riyal
|4,2446
|4,2658
|% 0,39
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-1,64
|
|Altın Gr.
|929
|929
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.304
|46,00
|
|Tam
|6.176
|6.331
|39,70
|
|Yarım
|2.985
|3.063
|19,20
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,43
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, PETKM
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 6 kaybederek (% -0.26 ) 2, 136
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, ORCAY, LIDFA, GSRAY, IMASM
-
16:31
TUKAS, FENER, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
OZRDN, MNDRS, LKMNH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında