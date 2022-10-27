***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:50
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074716
BIST
17:533.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -47,28
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:5318,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:5318,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1316
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:53994,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 994,43
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:51
|FONET
|13,75
|138.925.130
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.822.251
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|89.639.051
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|8.010.163
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.629.717
|% -6,46
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,05
|8.357.327.437
|% 0,25
|
|AKBNK
|15,20
|3.512.414.533
|% -3,68
|
|TUPRS
|371,80
|2.615.860.911
|% 1,06
|
|PETKM
|13,44
|2.602.513.362
|% 0,52
|
|SISE
|33,32
|2.482.158.924
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,48
|1.586.002.991
|% -1,97
|
|TSKB
|3,11
|1.032.672.437
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,20
|3.512.414.533
|% -3,68
|
|SKBNK
|2,10
|465.536.872
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,27
|1.825.772.757
|% -2,83
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5985
|18,6071
|% 0,00
|
|Euro
|18,6270
|18,6455
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,5180
|21,6259
|% -0,21
|
|Frank
|18,7198
|18,8326
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,53
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.661
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,24
|
Seans Raporu
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