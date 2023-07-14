***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:01
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171922
BIST
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11:276.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 40,38
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2726,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1794
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2729,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2056
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:271.648,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.648,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HATEK
|11,11
|36.224.118
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.387.913
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.217.112
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.923.219
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,90
|4.376.237.314
|% 2,10
|
|ASELS
|70,85
|3.296.746.375
|% 4,19
|
|AKBNK
|24,72
|1.966.885.420
|% 1,15
|
|ASTOR
|83,60
|1.777.321.622
|% 0,42
|
|YKBNK
|13,98
|1.666.656.129
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.666.656.129
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,75
|1.644.827.338
|% -0,07
|
|SKBNK
|2,87
|264.230.146
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,72
|1.966.885.420
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,37
|626.932.821
|% 0,60
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1945
|26,1998
|% 0,69
|
|Euro
|29,4308
|29,4460
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,2553
|34,4271
|% 0,44
|
|Frank
|30,4326
|30,6159
|% 0,76
|
|Riyal
|6,9631
|6,9980
|% 0,62
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,95
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.606
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|