***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2021 14:08
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
08.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2021-10310
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların denetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938994
BIST
15:421.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
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1.427
En Düşük
1.414
15:428,4895
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En Düşük
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15:4210,3629
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|: -0,76%
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|: 524,25
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526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:42
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.669.653
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.643.197
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.896.647
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.760.023
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|44.100.308
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|EREGL
|19,20
|488.112.208
|% -0,05
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|382.889.957
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.171.950
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4872
|8,4895
|% -0,88
|
|Euro
|10,3555
|10,3629
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0026
|12,0628
|% -0,94
|
|Frank
|9,3920
|9,4486
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,90
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,22
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-13,83
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,69
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,69
|69,69
|0,97
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