***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:10
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.472 2.752.996 63.423.318 747.366 64.170.684
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-185.804 -185.804 -779 -186.583
Transferler
-46.555 2.799.551 -2.752.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.277.000 -120.405 38.322.013 36.924.608 700.310 37.624.918
Dönem Karı (Zararı)
20 38.322.013 38.322.013 725.873 39.047.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.277.000 -120.405 -1.397.405 -25.563 -1.422.968
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -2.424.732 -878.308 1.754.343 30.728.219 38.322.013 100.162.121 1.446.898 101.609.019
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631
Transferler
72.974.489 -72.974.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.341.450 -77.187 24.208.063 21.789.426 3.101.872 24.891.298
Dönem Karı (Zararı)
20 24.208.063 21.789.426 3.101.872 24.891.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -2.341.450 -77.187 -2.418.637 -45.098 -2.463.735
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
147.794 -150.519 -2.725 2.725 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -5.258.532 -953.090 1.907.137 106.789.848 24.208.063 162.828.708 7.921.221 170.749.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.453.726 -6.447.655
Dönem Karı (Zararı)
20 27.355.033 39.047.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.557.685 -4.832.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.483.181 3.308.082
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.933.281 923.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.999.252 850.158
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
934.029 73.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 8.854.283 -2.739.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -15.566.924 -6.490.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 24.421.207 3.751.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.635.495 6.338.106
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-348.555 -12.662.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-348.555 -12.662.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.054.676 -37.293.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.800.111 -9.438.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.793.964 -9.438.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.530.475 -15.403.386
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.994.226 -11.065.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.536.249 -4.338.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.255.067 -4.361.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.396.955 18.593.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.476 57.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.407.431 18.535.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.488.699 -799.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.384.367 506.998
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.096.183 384.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
288.184 122.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.267.385 -14.655.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.362.307 -11.733.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.362.307 -11.733.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.967.394 -3.077.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.343.989 -3.120.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.830.321 -250.107
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.415.886 12.085.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
351.635
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
351.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.551.768 -2.234.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.551.768 -2.234.139
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.092.125
Alınan Faiz
784.247 227.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.651.597 -4.589.257
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.590.818
Kredilerden Nakit Girişleri
10.590.818
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.512.094 -6.785.263
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.512.094 -6.785.263
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.791 -316.036
Ödenen Faiz
-24.421.207 -3.751.202
Alınan Faiz
14.782.677 6.263.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.613.757 1.048.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-77.480 -120.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.691.237 928.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.891.939 6.050.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.200.702 6.979.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.200.702 77.891.939
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 20.842.892 15.976.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.836.745 15.976.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 34.936.012 23.453.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.380.070 14.433.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.555.942 9.019.692
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 76.611.127 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
41.276.810 6.863.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.276.810 6.863.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.647.445 7.220.905
Diğer Dönen Varlıklar
6.322.023 3.373.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 6.322.023 3.373.379
ARA TOPLAM
185.837.011 207.135.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.837.011 207.135.492
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.868.442 23.868.442
Diğer Alacaklar
44.773.622 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 44.751.308 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.314 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.706.387 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
13 146.683.729 8.500.167
Binalar
13 120.761.200 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 7.141.087 5.777.651
Taşıtlar
13 296.490 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 382.642 394.798
Özel Maliyetler
13 133.000 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.310 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.102.335 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 113.329 154.317
Lisanslar
15 113.329 154.317
Peşin Ödenmiş Giderler
93.032 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 93.032 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.230.551 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.571.427 71.270.960
TOPLAM VARLIKLAR
411.408.438 278.406.452
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.147.436 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.147.436 0
Banka Kredileri
8 3.147.436 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.823.292 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.823.292 1.702.567
Banka Kredileri
8 4.324.750 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 498.542 561.775
Ticari Borçlar
41.630.174 14.233.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 58.779 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.571.395 14.163.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.247.654 1.758.955
Diğer Borçlar
95.672.822 15.168.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 93.520.266 13.323.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.152.556 1.845.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.058.240 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.058.240 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.943.384 9.951.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.606.005 1.413.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.606.005 1.413.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 19.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.175
ARA TOPLAM
199.129.007 96.406.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.129.007 96.406.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.217.009 2.350.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.217.009 2.350.801
Banka Kredileri
8 5.672.134 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 544.875 573.433
Diğer Borçlar
9 17.929.865 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.929.865 24.030.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.549.269 9.759.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.549.269 9.759.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.529.502 36.141.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
240.658.509 132.547.821
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.828.708 141.042.007
Ödenmiş Sermaye
21 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 16.135.282 16.135.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.258.532 -2.917.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.258.532 -2.917.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.258.532 -2.917.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-953.090 -875.904
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -953.090 -875.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Yasal Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 106.789.848 33.965.878
Net Dönem Karı veya Zararı
20 24.208.063 72.974.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.921.221 4.816.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.749.929 145.858.631
TOPLAM KAYNAKLAR
411.408.438 278.406.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 301.265.845 189.682.025
Satışların Maliyeti
22 -232.188.261 -136.831.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.077.584 52.850.360
BRÜT KAR (ZARAR)
69.077.584 52.850.360
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.631.570 -9.820.109
Pazarlama Giderleri
23 -21.398.719 -15.322.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.283.915 6.488.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.252.282 -4.040.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.078.928 30.155.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.550.130 12.718.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.629.058 42.873.950
Finansman Gelirleri
27 14.782.677 6.263.244
Finansman Giderleri
27 -24.421.207 -3.751.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.990.528 45.385.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.635.495 -6.338.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.133.144 -6.806.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.497.649 468.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.355.033 39.047.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.355.033 39.047.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.146.970 725.873
Ana Ortaklık Payları
24.208.063 38.322.013
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.386.255 -1.301.386 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.982.819 -1.668.444
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
596.564 367.058 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 596.564 367.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -77.480 -121.584 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -77.480 -121.584 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.463.735 -1.422.970 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.891.298 37.624.916 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.101.872 700.310
Ana Ortaklık Payları
21.789.426 36.924.606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976336
BIST