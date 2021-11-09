***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.472 2.752.996 63.423.318 747.366 64.170.684Hatalara İlişkin Düzeltmeler-185.804 -185.804 -779 -186.583Transferler-46.555 2.799.551 -2.752.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.277.000 -120.405 38.322.013 36.924.608 700.310 37.624.918Dönem Karı (Zararı)20 38.322.013 38.322.013 725.873 39.047.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.277.000 -120.405 -1.397.405 -25.563 -1.422.968Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -2.424.732 -878.308 1.754.343 30.728.219 38.322.013 100.162.121 1.446.898 101.609.019Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631Transferler72.974.489 -72.974.489Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.341.450 -77.187 24.208.063 21.789.426 3.101.872 24.891.298Dönem Karı (Zararı)20 24.208.063 21.789.426 3.101.872 24.891.298Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -2.341.450 -77.187 -2.418.637 -45.098 -2.463.735Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler147.794 -150.519 -2.725 2.725 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -5.258.532 -953.090 1.907.137 106.789.848 24.208.063 162.828.708 7.921.221 170.749.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.453.726 -6.447.655Dönem Karı (Zararı)20 27.355.033 39.047.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.557.685 -4.832.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 4.483.181 3.308.082Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.933.281 923.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.999.252 850.158Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler934.029 73.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 8.854.283 -2.739.262Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -15.566.924 -6.490.464Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 24.421.207 3.751.202Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.635.495 6.338.106Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-348.555 -12.662.620Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-348.555 -12.662.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.054.676 -37.293.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.800.111 -9.438.485İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.147 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.793.964 -9.438.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.530.475 -15.403.386İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.994.226 -11.065.030İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.536.249 -4.338.356Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.255.067 -4.361.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.396.955 18.593.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.476 57.439İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.407.431 18.535.638Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.488.699 -799.918Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.384.367 506.998İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.096.183 384.238İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)288.184 122.760Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.267.385 -14.655.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.362.307 -11.733.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.362.307 -11.733.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.967.394 -3.077.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.343.989 -3.120.156Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.830.321 -250.107YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-141.415.886 12.085.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri351.635Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri351.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.551.768 -2.234.139Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.551.768 -2.234.139Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.092.125Alınan Faiz784.247 227.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.651.597 -4.589.257Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.590.818Kredilerden Nakit Girişleri10.590.818Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.512.094 -6.785.263Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.512.094 -6.785.263Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.791 -316.036Ödenen Faiz-24.421.207 -3.751.202Alınan Faiz14.782.677 6.263.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.613.757 1.048.989Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-77.480 -120.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.691.237 928.584DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.891.939 6.050.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.200.702 6.979.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.200.702 77.891.939Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 20.842.892 15.976.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.147 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 20.836.745 15.976.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 34.936.012 23.453.252İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.380.070 14.433.560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 15.555.942 9.019.692Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 76.611.127 72.356.060Peşin Ödenmiş Giderler41.276.810 6.863.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 41.276.810 6.863.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.647.445 7.220.905Diğer Dönen Varlıklar6.322.023 3.373.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 6.322.023 3.373.379ARA TOPLAM185.837.011 207.135.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.837.011 207.135.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 23.868.442 23.868.442Diğer Alacaklar44.773.622 30.725.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 44.751.308 30.703.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.314 22.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.706.387 3.850.686Maddi Duran Varlıklar13 146.683.729 8.500.167Binalar13 120.761.200 0Tesis, Makine ve Cihazlar13 7.141.087 5.777.651Taşıtlar13 296.490 401.180Mobilya ve Demirbaşlar13 382.642 394.798Özel Maliyetler13 133.000 164.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.310 1.762.038Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.102.335 1.035.103Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 113.329 154.317Lisanslar15 113.329 154.317Peşin Ödenmiş Giderler93.032 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 93.032 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 5.230.551 3.136.338TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.571.427 71.270.960TOPLAM VARLIKLAR411.408.438 278.406.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.147.436 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.147.436 0Banka Kredileri8 3.147.436 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.823.292 1.702.567İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.823.292 1.702.567Banka Kredileri8 4.324.750 1.140.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 498.542 561.775Ticari Borçlar41.630.174 14.233.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 58.779 69.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 41.571.395 14.163.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.247.654 1.758.955Diğer Borçlar95.672.822 15.168.280İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 93.520.266 13.323.083İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.152.556 1.845.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.058.240 52.158.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 43.058.240 52.158.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.943.384 9.951.772Kısa Vadeli Karşılıklar1.606.005 1.413.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.606.005 1.413.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 19.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.175ARA TOPLAM199.129.007 96.406.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.129.007 96.406.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.217.009 2.350.801İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.217.009 2.350.801Banka Kredileri8 5.672.134 1.777.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 544.875 573.433Diğer Borçlar9 17.929.865 24.030.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.929.865 24.030.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0Uzun Vadeli Karşılıklar16.549.269 9.759.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.549.269 9.759.418Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.529.502 36.141.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER240.658.509 132.547.821ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar162.828.708 141.042.007Ödenmiş Sermaye21 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 16.135.282 16.135.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.258.532 -2.917.081Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.258.532 -2.917.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.258.532 -2.917.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-953.090 -875.904Yabancı Para Çevrim Farkları21 -953.090 -875.904Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.907.137 1.759.343Yasal Yedekler21 1.907.137 1.759.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 106.789.848 33.965.878Net Dönem Karı veya Zararı20 24.208.063 72.974.489Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.921.221 4.816.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR170.749.929 145.858.631TOPLAM KAYNAKLAR411.408.438 278.406.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 301.265.845 189.682.025Satışların Maliyeti22 -232.188.261 -136.831.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.077.584 52.850.360BRÜT KAR (ZARAR)69.077.584 52.850.360Genel Yönetim Giderleri23 -12.631.570 -9.820.109Pazarlama Giderleri23 -21.398.719 -15.322.676Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 10.283.915 6.488.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -7.252.282 -4.040.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.078.928 30.155.615Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.550.130 12.718.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.629.058 42.873.950Finansman Gelirleri27 14.782.677 6.263.244Finansman Giderleri27 -24.421.207 -3.751.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.990.528 45.385.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.635.495 -6.338.106Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.133.144 -6.806.161Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.497.649 468.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.355.033 39.047.886DÖNEM KARI (ZARARI)27.355.033 39.047.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.146.970 725.873Ana Ortaklık Payları24.208.063 38.322.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.386.255 -1.301.386 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.982.819 -1.668.444Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler596.564 367.058 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 596.564 367.058Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -77.480 -121.584 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -77.480 -121.584 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.463.735 -1.422.970 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.891.298 37.624.916 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.101.872 700.310Ana Ortaklık Payları21.789.426 36.924.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976336BIST