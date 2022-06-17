***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS 2021 TAKVİM YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Tarihi 19.07.2022Genel Kurul Saati 13:15GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,2 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,3 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EPLAS 2021 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038036BIST