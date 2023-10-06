***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.10.2023 17:29
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi EPLAS 2022 A GRUBU GK TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.09.2023
Genel Kurul Tarihi 28.09.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 28.09.2023 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2022 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları EPLAS 2022 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.10.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2022 A GRUBU HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EPLAS 2022 A GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201103
BIST