***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS 2020 YILI KAR DAĞITIM KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 43.784,693 364,87244B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 72.930.704,31 364,87244Eklenen DökümanlarEK: 1 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdfEK: 2 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM KARAR ONERISI 2021.10.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.759.343* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.772.855 36.154.762,74. Vergiler ( - ) 1.878.568,565. Net Dönem Kârı 76.772.855 34.276.194,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.713.809,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.772.855 32.562.384,43Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.490 2.49010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.775.345 32.564.874,4311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914761BIST