***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 16:49
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Yerli Global Listenin 4. sırasında kayıtlı kalıp teçhizatlarının 07.12.2020 tarih ve ZKD2020000000228 Nolu faturası ile 650.000,00 TL Tutarında imali yaptırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894476
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
18:059,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2926
18:05460,60
En Yüksek
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|: 0,57%
|| 2,63
|Açılış
|: 460,60
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,10
|336.166.148
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.574.404
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|1.421.483
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.252.859
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.108.380
|% 9,72
|
|GARAN
|9,97
|1.555.972.344
|% -0,70
|
|PETKM
|5,05
|1.449.190.940
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.171.869.490
|% 2,70
|
|THYAO
|12,44
|882.055.708
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.108.380
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.171.869.490
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|705.135.949
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.449.190.940
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,47
|466.922.960
|% 2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6325
|7,6365
|% -0,30
|
|Euro
|9,3261
|9,3376
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3308
|10,3827
|% 1,29
|
|Frank
|8,5708
|8,6225
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,10
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem