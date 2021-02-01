***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 16:19
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. İhale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihinde bankaya nakden ödenmişti.
Şirketimiz bugün itibariyle tapu devrini gerçekleştirmiş olup, taşınmaz ve makinelere ait mülkiyet şirketimize geçmiş bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
01.02.2021 ODA 2021/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906688
BIST
17:391.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,81
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
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1.501
En Düşük
1.472
17:397,1730
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1463
|Açılış
|: 7,1650
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|Önceki Kapanış
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7,3151
En Düşük
7,1683
17:398,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
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|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DZGYO
|5,50
|53.908.939
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.278.580
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.585.398
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.337.635
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.927.588
|% 10,00
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,10
|2.036.498.596
|% 6,67
|
|KARSN
|5,40
|1.542.383.609
|% 3,65
|
|GARAN
|9,50
|1.424.202.565
|% 2,04
|
|ODAS
|4,16
|1.377.031.618
|% 9,76
|
|SISE
|7,40
|877.648.829
|% 2,35
|
|ODAS
|4,16
|1.377.031.618
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,44
|703.446.501
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.542.383.609
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|488.240.382
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,90
|497.486.010
|% 1,75
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1690
|7,1730
|% -2,00
|
|Euro
|8,6697
|8,6758
|% -2,36
|
|Sterlin
|9,7954
|9,8445
|% -2,01
|
|Frank
|7,9904
|8,0385
|% -2,37
|
|Riyal
|1,9077
|1,9172
|% -1,95
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,88
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,41
|29,44
|2,53
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,54
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|0,93
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU100
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17:50SKTAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 869, 733 adet işlem