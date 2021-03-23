***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.Mevcut yatırım teşvik belgesi, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 4.240.610 EURO ilave yatırım tutarı ile güncellenmesi amacıyla, 22.03.2021 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmuş olup, revizyon müracaatı bugün onaylanmıştır.23.03.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919918BIST