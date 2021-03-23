***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 12:44
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
Mevcut yatırım teşvik belgesi, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 4.240.610 EURO ilave yatırım tutarı ile güncellenmesi amacıyla, 22.03.2021 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmuş olup, revizyon müracaatı bugün onaylanmıştır.
23.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919918
BIST
17:561.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 29,38
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:567,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:569,4086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:56439,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,52
|Açılış
|: 439,42
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KONYA
|1.171,60
|68.382.608
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.355.438
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.144.928
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.694
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|477.955.936
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,75
|269.511.122
|% -3,20
|
|VAKFN
|27,88
|23.473.720
|% -2,86
|
|EMKEL
|2,58
|9.661.895
|% -2,64
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|SASA
|47,34
|1.970.063.260
|% 8,48
|
|PETKM
|5,53
|989.001.175
|% 2,98
|
|FROTO
|208,00
|932.694.841
|% 2,42
|
|SISE
|7,32
|897.100.333
|% 3,54
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|TSKB
|1,45
|373.634.989
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|579.868.486
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.439.842
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|387.717.756
|% 1,62
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8975
|7,9076
|% -0,41
|
|Euro
|9,3664
|9,4086
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,7839
|10,8379
|% -0,96
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% -0,70
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:56
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17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
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17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de