***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 16:25
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 827.608,00 TL'lik ilave makina, kalıp ve cihaz imali gerçekleştirilmiştir.
Mevcut yatırım teşvik belgesinin, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 26.05.2022 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmuş olup, ilave yatırım tutarı onaylanmış ve revize edilen toplam teşvik tutarı Yerli liste yatırım bedeli 28.980.280,00 TL ‘den 86.879.828,00 TL ‘ye, İthal liste yatırım bedelimiz 10.315.381,62 FOB $ ‘dan 10.790.311,20 FOB $ şeklinde güncellenmiştir.
01.06.2022 ÖDA 2022/13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033937
BIST
17:572.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,88
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5716,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5717,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0528
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:57971,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.705.406
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|431.549.669
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|256.601.963
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.146.171
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.140.752
|% -7,41
|
|METRO
|1,12
|75.499.443
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.558.736
|% -5,63
|
|THYAO
|49,48
|3.737.444.729
|% -0,84
|
|SASA
|37,76
|2.037.138.532
|% 3,51
|
|GARAN
|15,03
|1.897.932.894
|% 3,30
|
|KRDMD
|14,96
|1.752.664.625
|% 1,77
|
|SISE
|21,02
|1.695.202.252
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.095.982.327
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,74
|1.391.203.378
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.117.544.360
|% -0,75
|
|KARSN
|7,28
|1.398.583.402
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,45
|1.525.968.702
|% 1,08
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4089
|16,4426
|% 0,29
|
|Euro
|17,5281
|17,5689
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL