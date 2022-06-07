***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 15:47
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 2.030.000,00 TL'lik ilave kalıp imali gerçekleştirilmiştir.
07.06.2022 ÖDA 2022/14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035341
BIST
16:092.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.628
16:0916,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1661
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:0917,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1760
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:09994,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,76
|Açılış
|: 994,52
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MARTI
|1,43
|53.538.667
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.309.787
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.970.236
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,68
|32.306.497
|% 9,84
|
|QUAGR
|29,48
|106.029.676
|% 9,19
|
|TOASO
|73,35
|1.446.134.444
|% -6,86
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|43.336.199
|% -4,70
|
|RNPOL
|14,16
|12.283.980
|% -4,65
|
|HEKTS
|33,36
|1.098.166.182
|% -4,58
|
|THYAO
|49,16
|4.338.575.331
|% 2,72
|
|SASA
|43,82
|2.283.639.415
|% -1,04
|
|SAHOL
|21,22
|1.536.008.738
|% 1,34
|
|TOASO
|73,35
|1.446.134.444
|% -6,86
|
|KARSN
|7,32
|1.304.528.425
|% 0,97
|
|ODAS
|3,00
|944.759.641
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|603.319.764
|% -1,05
|
|KARSN
|7,32
|1.304.528.425
|% 0,97
|
|TSKB
|2,41
|404.761.170
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,92
|780.801.814
|% -1,20
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7290
|16,7395
|% 1,00
|
|Euro
|17,8746
|17,9175
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,8887
|20,9935
|% 0,97
|
|Frank
|17,1088
|17,2118
|% 0,70
|
|Riyal
|4,4566
|4,4790
|% 1,24
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,83
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|75,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,37
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,36
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,68
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,23
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:21DOKTA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 908 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 2, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 32, 215.00 milyon TL de
-
16:20KUYAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 185, 613 adet işlem
-
16:18FENER
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 41.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 295, 354 adet işlem
-
16:17FENER
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 181 adet işlem