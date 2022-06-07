Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2022 15:47
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 2.030.000,00 TL'lik ilave kalıp imali gerçekleştirilmiştir.
07.06.2022 ÖDA 2022/14





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035341


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:092.634
Değişim :  -0,53% |  -14,02
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.628
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,43 53.538.667 % 43,00  
INTEM 62,70 23.309.787 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.970.236 % 9,94  
AKSGY 2,68 32.306.497 % 9,84  
QUAGR 29,48 106.029.676 % 9,19  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 16,7290 16,7395 % 1,00  
Euro 17,8746 17,9175 % 0,99  
Sterlin 20,8887 20,9935 % 0,97  
Frank 17,1088 17,2118 % 0,70  
Riyal 4,4566 4,4790 % 1,24  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 1,83  
Altın Gr. 994 995 13,79  
Cumhuriyet 6.636 6.736 75,00  
Tam 6.608 6.773 81,37  
Yarım 3.194 3.276 39,36  
Çeyrek 1.602 1.638 19,68  
Gümüş.Ons 21,91 21,93 -0,16  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,07  
B. Petrol 119 119 -0,23  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru