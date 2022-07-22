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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 10:19
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 1.212.922,24 TL'lik makina ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
22.07.2022 ÖDA 2022/15





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047267


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TLMAN 31,00 19.899.348 % 7,12  
ULUUN 27,00 252.282.352 % 6,72  
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Altın Gr. 979 979 0,18  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.638 6.720 -42,00  
Yarım 3.234 3.288 -20,00  
Çeyrek 1.622 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,09  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,05  
B. Petrol 104 104 -0,34  
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