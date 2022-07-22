***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 10:19
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 1.212.922,24 TL'lik makina ve teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
22.07.2022 ÖDA 2022/15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047267
BIST
11:102.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,14
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.539
En Düşük
2.524
11:1017,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:1018,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:10980,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 980,56
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KLRHO
|16,28
|35.032.304
|% 10,00
|
|CANTE
|54,95
|25.264.034
|% 7,32
|
|TLMAN
|31,00
|19.899.348
|% 7,12
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EGEPO
|11,21
|7.005.669
|% 6,66
|
|UFUK
|93,75
|2.953.225
|% -5,21
|
|ORCAY
|17,81
|49.300.397
|% -4,45
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|OYAYO
|9,00
|617.323
|% -2,81
|
|TSGYO
|4,97
|10.717.837
|% -2,74
|
|THYAO
|51,85
|892.870.872
|% 0,48
|
|SISE
|21,54
|730.530.097
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|70.683.251
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|187.104.642
|% 3,84
|
|AKFGY
|2,39
|91.240.217
|% 5,29
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7467
|17,7522
|% 0,24
|
|Euro
|18,0187
|18,0345
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,1096
|21,2154
|% -0,45
|
|Frank
|18,2609
|18,3709
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7094
|4,7331
|% 0,17
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,64
|
|Altın Gr.
|979
|979
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.638
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.234
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25ULUUN
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 505, 778 adet işlem
-
11:24TLMAN
Yüzde 7.05 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 917 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
-
11:23YAYLA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 270 adet işlem
-
11:22YAYLA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 752, 111 adet işlem