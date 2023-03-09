***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 18:39
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yapmış olduğu Yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin olarak, TMS 16'ya göre maddi duran varlıkların dönem sonu değerlemeleri uyarınca, muhasebe politikasında değişiklik yapılmasına, bu kapsamda dönem sonları kullanılacak değerleme yöntemi olarak "Maliyet Yöntemi"nden "Yeniden Değerleme Yöntemi"ne (Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi) geçilmesine ve yeniden değerleme yaptırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu varlıkların değerlemesi SPK tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşları tarafından yapılmıştır.
Söz konusu varlıkların değerleme raporunda piyasa değeri toplam 910.393.895 TL olarak tespit edilmiş olup, değerleme tutarları 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızda yer alacaktır.
Saygılarımızla,
09.03.2023 ÖDA 2023/03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122425
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0904
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.113,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9488
|18,9533
|% 0,07
|
|Euro
|20,0485
|20,0555
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,5188
|22,6317
|% 0,63
|
|Frank
|20,1541
|20,2755
|% 0,55
|
|Riyal
|5,0319
|5,0571
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.548
|7.611
|25,00
|
|Yarım
|3.688
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem