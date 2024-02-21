***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makina, teçhizat ve inşaat işlerine ilişkin yapılan yatırımlar 40.241.833,63 TL'ye ulaşmıştır.Leasing kapsamında yapılan makina ve teçhizata ilişkin yatırımlar da 8.871.028,66 TL'ye ulaşmıştır.Saygılarımızla.21.02.2024 ÖDA 2024/02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251091BIST