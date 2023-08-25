***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.08.2023 16:00
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.825.600,89
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.615.223
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000 70.204,251 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 27.813.600,89 162.719.417,859 585,03542 B Grubu B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 27.825.600,89 162.789.622,110 585,03542
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 17.488.134,75
Emisyon Primi (TL) 120.020.941,26
Geçmiş Yıl Karları (TL) 19.504.839,19
Özel Fonlar (TL) 5.100.345,29
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 675.361,62
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 27.825.600,89 TL'den 190.615.223,00 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/972 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPLAS ESAS SOZLESME 6.MADDE TADİL METNİ.pdf
EK: 2 EPLAS BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189672
BIST