***EPLAS* *OZKGY* *ACSEL* *GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.12.2022 18:33
***EPLAS******OZKGY******ACSEL******GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ACSEL, EPLAS, GSDDE, OZKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ACSEL.E, EPLAS.E, GSDDE.E ve OZKGY.E payları 19/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088153
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0242
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7778
17:591.071,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.071,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6351
|% -0,05
|
|Euro
|19,7849
|19,7978
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,6087
|22,7221
|% -0,12
|
|Frank
|19,9406
|20,0607
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|10,59
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,61
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.229
|7.290
|32,00
|
|Yarım
|3.501
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|-2,04
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de