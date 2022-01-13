***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 14:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 1.443,19 % 0 % 0,01 % 391,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993448
BIST
16:122.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,57
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:1213,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3718
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:1215,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4534
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:12796,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 19,87
|Açılış
|: 796,47
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TETMT
|367,40
|10.933.570
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,30
|14.528.106
|% 9,60
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.531.356.963
|% 1,69
|
|THYAO
|28,74
|3.961.439.195
|% 6,92
|
|GARAN
|11,89
|1.672.292.818
|% 0,34
|
|SISE
|15,20
|1.630.032.261
|% 0,07
|
|EREGL
|31,76
|1.579.882.163
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,27
|4.531.356.963
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,85
|1.060.688.338
|% -0,77
|
|PETKM
|9,68
|1.490.899.274
|% 1,36
|
|THYAO
|28,74
|3.961.439.195
|% 6,92
|
|GARAN
|11,89
|1.672.292.818
|% 0,34
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5803
|13,5953
|% 2,81
|
|Euro
|15,5946
|15,6096
|% 2,99
|
|Sterlin
|18,5862
|18,6794
|% 2,82
|
|Frank
|14,8404
|14,9298
|% 2,96
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% 2,75
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,37
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,24
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:26XU100
Endeks 2, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 29, 403.00 milyon TL de
-
16:26NUGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 936 adet işlem
-
16:25KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 285, 001 adet işlem
-
16:22IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 627, 932 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 85 artarak (% 0.80 ) 1, 874