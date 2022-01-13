***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 16:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.926,6 % 0 % 0,04 % 2.616,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993489
BIST
17:152.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,45
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1513,5081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2846
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1515,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3545
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:15796,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 19,33
|Açılış
|: 796,30
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PKENT
|8.123,50
|21.156.157
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|39.922.838
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.711.315
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,69
|5.873.995.348
|% 4,90
|
|THYAO
|28,42
|4.392.578.280
|% 5,73
|
|EREGL
|31,94
|1.971.398.647
|% 1,14
|
|GARAN
|11,85
|1.846.136.981
|% 0,00
|
|SISE
|15,15
|1.837.469.530
|% -0,26
|
|KRDMD
|13,69
|5.873.995.348
|% 4,90
|
|YKBNK
|3,83
|1.137.137.521
|% -1,29
|
|PETKM
|9,59
|1.649.651.539
|% 0,42
|
|THYAO
|28,42
|4.392.578.280
|% 5,73
|
|GARAN
|11,85
|1.846.136.981
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4606
|13,5081
|% 2,15
|
|Euro
|15,4746
|15,5107
|% 2,34
|
|Sterlin
|18,6067
|18,7001
|% 2,93
|
|Frank
|14,8661
|14,9557
|% 3,14
|
|Riyal
|3,6086
|3,6267
|% 2,72
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,05
|
|Altın Gr.
|795
|796
|18,64
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|-75,00
|
|Tam
|5.259
|5.391
|-82,19
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-39,76
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,88
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30ICBCT
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 338, 735 adet işlem
-
17:29NUGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 642, 497 adet işlem
-
17:28FROTO
Yüzde 7.48 oranında artışla 272.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 038 adet işlem
-
17:27KRDMB
Yüzde 9.05 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 656, 638 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 2, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de