***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 15:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2024 1. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272888
BIST
'
17:509.581
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -98,54
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5032,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0860
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5034,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1034
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:502.483,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 2.483,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MAGEN
|18,37
|574.950.522
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.825.654.403
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|77.726.720
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|655.124.414
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|408.076.478
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.542.829
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|70.389.301
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.102.649.755
|% -9,97
|
|THYAO
|301,50
|10.797.831.679
|% 1,01
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|TUPRS
|187,10
|4.963.537.164
|% 2,24
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|ZOREN
|5,76
|1.939.283.874
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,26
|4.132.916.526
|% -3,54
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4859
|32,4970
|% 0,27
|
|Euro
|34,5827
|34,5976
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4326
|40,6353
|% 0,40
|
|Frank
|35,5774
|35,7557
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,32
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|969,94
|970,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,01
|1.035,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,17
|90,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,04
|2.388,37
|% 0,66
|