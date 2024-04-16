***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2024 23:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DPP Fon 15.04.2024 'te 24.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273277
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0709
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5856
En Düşük
32,3942
18:0534,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0571
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.492,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,37
|Açılış
|: 2.492,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.482,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5224
|% 0,22
|
|Euro
|34,5455
|34,6019
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,3612
|40,5635
|% 0,00
|
|Frank
|35,5774
|35,7557
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,11
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|958,32
|960,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,13
|1.018,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,08
|90,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.383,85
|2.384,19
|% 0,66
|