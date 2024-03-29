***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 10:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264108
BIST
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11:329.065
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,31
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3232,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0666
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3234,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0711
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:322.325,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ISSEN
|11,11
|14.471.914
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.649.159
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.436.909
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.213.791.580
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.156.821
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.561.170
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|THYAO
|295,00
|3.237.212.542
|% -0,92
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|TUPRS
|175,60
|1.271.409.021
|% -0,73
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,32
|1.069.969.697
|% 0,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|EKGYO
|9,77
|457.542.757
|% 1,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3687
|32,3840
|% 0,21
|
|Euro
|34,9461
|34,9940
|% -0,20
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,17
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|