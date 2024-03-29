***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 14:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264259
BIST
'
15:489.112
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,52
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4832,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4835,0787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:482.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ALVES
|63,25
|922.193.457
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.703.853
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.257.746
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|548.045.834
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.611.552
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.959.148
|% -9,94
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|THYAO
|297,00
|6.361.931.164
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|AGROT
|37,08
|2.581.206.369
|% 5,16
|
|AKBNK
|47,00
|2.278.127.916
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,90
|2.191.520.256
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,95
|1.090.645.542
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.179.432.036
|% 8,90
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3791
|32,3895
|% 0,22
|
|Euro
|35,0258
|35,0872
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02EKOS
Yüzde 6.57 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 161, 532 adet işlem
-
16:01KSTUR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6, 042.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 919 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 6 artarak (% 0.03 ) 9, 860
-
16:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, ISCTR
-
16:00XU100
Endeks 9, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 63, 220.00 milyon TL de