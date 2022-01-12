***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 09:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DLY İzahname değişiklik duyuru metni ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992906
BIST
12:042.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 20,12
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:0413,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0160
|Açılış
|: 13,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:0415,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0321
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:04807,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,14
|Açılış
|: 807,58
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|153.583.847
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.090.678
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,50
|16.600.964
|% 9,72
|
|KRSTL
|4,33
|43.537.992
|% -4,84
|
|CELHA
|8,47
|7.712.962
|% -4,29
|
|MIATK
|33,20
|9.949.105
|% -4,05
|
|GEDZA
|20,28
|21.918.519
|% -3,89
|
|PENTA
|336,90
|21.506.831
|% -3,74
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EREGL
|31,98
|1.183.195.350
|% 0,69
|
|THYAO
|26,94
|884.110.826
|% 0,15
|
|GARAN
|11,83
|698.390.670
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,79
|676.774.578
|% 1,07
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|150.712.375
|% 0,84
|
|PETKM
|9,66
|594.263.557
|% 2,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8177
|13,8229
|% 0,12
|
|Euro
|15,7154
|15,7318
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7879
|18,8821
|% 0,20
|
|Frank
|14,9124
|15,0023
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6726
|3,6910
|% 0,21
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,21
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|5.354
|5.435
|24,00
|
|Tam
|5.328
|5.463
|27,82
|
|Yarım
|2.575
|2.642
|13,46
|
|Çeyrek
|1.292
|1.321
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,10
|84,10
|0,38
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19HURGZ
Yüzde 7.53 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 225, 499 adet işlem
-
12:18DOBUR
Yüzde 9.26 oranında artışla 118.00 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 856 adet işlem
-
12:16HURGZ
Yüzde 7.53 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 936, 746 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.01 ) 2, 301
-
12:15XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 14, 046.00 milyon TL de