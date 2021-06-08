***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941087
BIST
15:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
15:578,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
15:5710,4819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0229
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
15:57523,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,11
|Açılış
|: 523,82
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ATATP
|31,94
|22.882.040
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.108.431
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.229.934
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|SEKUR
|22,28
|8.346.587
|% 9,75
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|17.649.128
|% -8,00
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|125.027.304
|% -6,92
|
|YAYLA
|3,94
|17.474.454
|% -6,86
|
|KOZAL
|127,70
|785.844.089
|% 1,92
|
|GARAN
|8,30
|735.400.671
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|689.335.096
|% 0,28
|
|SASA
|34,48
|436.727.708
|% 2,07
|
|SISE
|8,20
|389.574.661
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,26
|355.343.007
|% 0,89
|
|GARAN
|8,30
|735.400.671
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,18
|102.215.127
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,99
|159.276.004
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|95.534.936
|% 2,16
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5973
|8,5989
|% -0,16
|
|Euro
|10,4765
|10,4819
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1315
|12,1923
|% -0,34
|
|Frank
|9,5599
|9,6175
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,13
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,96
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-3,85
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,41
|
Seans Raporu
15:57
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