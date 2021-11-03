***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:02
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974290
BIST
14:571.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:579,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:5711,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1104
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:57555,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,77
|Açılış
|: 555,83
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:57
|IHAAS
|5,06
|27.417.327
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.163.698
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.432.089
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|167.591.075
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,25
|41.349.749
|% 9,08
|
|CANTE
|12,92
|102.313.214
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.188.308
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.809.015
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.302.326
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.973.901
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.028.637.883
|% 0,30
|
|THYAO
|15,53
|1.540.340.321
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|999.908.167
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|889.086.172
|% -5,21
|
|FROTO
|201,80
|876.609.702
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,97
|718.594.314
|% -2,96
|
|GARAN
|10,19
|3.028.637.883
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|834.907.314
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.512.298
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|889.086.172
|% -5,21
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6866
|9,6926
|% 0,94
|
|Euro
|11,2294
|11,2337
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1749
|13,2410
|% 1,07
|
|Frank
|10,5820
|10,6457
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,80
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,55
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.649
|3.741
|34,18
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,53
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|-1,71
|