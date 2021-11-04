***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2021 17:47
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974815
BIST
17:361.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 27,70
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:369,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0698
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:3611,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0310
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:36561,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 12,94
|Açılış
|: 561,44
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CLEBI
|188,60
|205.607.541
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.140.115
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|139.693.442
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|152.848.546
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|76.814.041
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|11.285.203
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.876.891
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,60
|291.530.731
|% -9,09
|
|DGKLB
|2,36
|146.359.011
|% -5,98
|
|FRIGO
|2,64
|22.245.962
|% -5,38
|
|THYAO
|16,62
|3.001.956.342
|% 6,68
|
|GARAN
|10,51
|2.414.507.585
|% 1,25
|
|ISCTR
|6,16
|885.470.135
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,96
|837.284.590
|% 2,78
|
|AKBNK
|6,31
|780.945.518
|% 1,77
|
|TSKB
|1,58
|744.965.766
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,96
|837.284.590
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|296.121.270
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,03
|500.056.120
|% 2,01
|
|GARAN
|10,51
|2.414.507.585
|% 1,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7065
|9,7105
|% 0,72
|
|Euro
|11,2247
|11,2316
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,0925
|13,1582
|% -0,46
|
|Frank
|10,5991
|10,6629
|% 0,65
|
|Riyal
|2,5827
|2,5957
|% 0,82
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,90
|
|Altın Gr.
|562
|562
|13,67
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,21
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|1,51
|
Seans Raporu
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