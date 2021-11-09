***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 17:31
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976313
BIST
17:201.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:209,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:2011,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0596
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:20571,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,53
|Açılış
|: 571,15
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TSPOR
|6,18
|27.480.859
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,34
|37.042.093
|% 9,60
|
|PRKAB
|30,26
|190.953.864
|% 8,38
|
|SASA
|32,56
|1.090.366.776
|% 6,75
|
|KARYE
|13,00
|175.624.822
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.821.590
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.339.850
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,18
|102.836.774
|% -9,12
|
|INVEO
|28,80
|16.031.673
|% -8,86
|
|PETKM
|7,18
|4.303.274.388
|% 5,28
|
|THYAO
|18,30
|2.645.792.576
|% 1,39
|
|GARAN
|10,86
|2.584.149.488
|% 0,74
|
|SISE
|9,37
|1.860.648.382
|% 4,46
|
|YKBNK
|3,13
|1.162.056.523
|% 2,96
|
|PETKM
|7,18
|4.303.274.388
|% 5,28
|
|YKBNK
|3,13
|1.162.056.523
|% 2,96
|
|ODAS
|1,54
|480.424.937
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,13
|587.505.396
|% 1,43
|
|GARAN
|10,86
|2.584.149.488
|% 0,74
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7129
|9,7135
|% 0,37
|
|Euro
|11,2721
|11,2820
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1236
|13,1894
|% 0,25
|
|Frank
|10,5966
|10,6605
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5829
|2,5959
|% 0,39
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,40
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.763
|3.857
|11,75
|
|Yarım
|1.819
|1.866
|5,68
|
|Çeyrek
|912
|933
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
17:20
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17:30GSDHO
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17:29XU100
Endeks 1, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 28, 804.00 milyon TL de
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17:26VKING
Yüzde 5.32 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 781, 837 adet işlem
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17:24XU100
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