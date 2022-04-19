***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 16:11
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022048
BIST
17:382.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,97
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3814,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3815,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:38923,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -7,71
|Açılış
|: 923,67
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DAGHL
|19,29
|10.097.204
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.615.219
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.955.901
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.227.164
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|282.875.657
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.495.226
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.876.650
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.186.550
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.224.008
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,49
|35.923.218
|% -9,11
|
|THYAO
|38,20
|3.569.216.617
|% 1,49
|
|GARAN
|14,29
|3.312.865.138
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,25
|2.553.845.618
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,30
|2.074.753.772
|% 1,51
|
|ODAS
|2,52
|1.380.251.109
|% 5,88
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TSKB
|2,02
|932.431.060
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.051.292.110
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.467.985.422
|% 2,55
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6700
|% 0,23
|
|Euro
|15,8216
|15,8418
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0085
|19,1038
|% 0,10
|
|Frank
|15,4181
|15,5109
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8989
|3,9185
|% 0,36
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|
Seans Raporu
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