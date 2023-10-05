***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:17
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199960
BIST
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14:278.225
En Düşük
|Değişim
|: -1,29%
|| -107,66
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2727,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0313
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2729,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1045
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:271.614,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.979.483
|% -9,98
|
|MANAS
|10,98
|167.452.858
|% -8,88
|
|COSMO
|169,40
|55.461.574
|% -8,83
|
|BRKVY
|59,55
|45.100.849
|% -8,67
|
|ALCAR
|1.195,60
|173.495.460
|% -8,17
|
|THYAO
|234,20
|5.146.951.129
|% -1,80
|
|TUPRS
|146,60
|4.027.209.421
|% -0,81
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|EKGYO
|7,91
|2.264.919.831
|% -1,12
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,27
|201.018.260
|% -1,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5407
|27,5646
|% 0,13
|
|Euro
|29,0708
|29,0866
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9825
|30,1631
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,02
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,71
|0,08
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,28
|
Seans Raporu
14:26
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14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, ODAS
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14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 65 kaybederek (% -1.54 ) 7, 151
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TARKM, BMSTL, IHAAS, DMRGD, SNPAM, BFREN, QNBFB, TETMT, QNBFL
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14:41
BFREN, UMPAS, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:41
COSMO, AKFYE, ADGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında