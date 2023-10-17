***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2023 12:01
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207135
BIST
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12:027.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0227,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0229,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:021.723,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.723,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AVTUR
|7,70
|7.216.624
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.013.480
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.260.365
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.045.881
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.748.000
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,80
|2.216.696.017
|% -0,09
|
|BRSAN
|928,70
|1.671.817.516
|% 3,87
|
|TUPRS
|140,50
|1.566.855.428
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,00
|1.231.879.687
|% 2,54
|
|PETKM
|22,46
|1.127.217.080
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,50
|985.994.011
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|640.993.000
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.704.536
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|753.906.866
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,81
|1.051.926.819
|% 0,64
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9092
|27,9139
|% 0,28
|
|Euro
|29,4532
|29,4671
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8234
|33,9931
|% -0,15
|
|Frank
|30,7982
|30,9837
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4187
|7,4559
|% 0,36
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|
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