***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 11:10
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259549
BIST
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13:038.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,69
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0332,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1767
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0335,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1347
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:032.238,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,98
|Açılış
|: 2.238,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:03
|AKENR
|6,60
|19.514.807
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.201.286
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|74.881.421
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.047.182
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|CMENT
|576,50
|10.358.992
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|DOAS
|322,75
|3.090.080.743
|% 7,76
|
|TUPRS
|167,30
|2.804.982.697
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.351.111.626
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,50
|1.914.222.959
|% -2,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ZOREN
|5,34
|954.233.063
|% 4,09
|
|ISCTR
|10,42
|1.038.412.532
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,69
|744.485.351
|% -0,83
|
|YKBNK
|22,30
|1.270.791.211
|% 1,18
|
|TSPOR
|1,56
|71.437.051
|% -3,11
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3038
|% 0,55
|
|Euro
|35,2404
|35,2527
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9221
|42,1322
|% 0,81
|
|Frank
|37,2349
|37,4215
|% 0,75
|
|Riyal
|8,7820
|8,8260
|% 0,81
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|920,29
|922,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,21
|1.072,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,03
|86,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,17
|2.154,50
|% 0,66
|