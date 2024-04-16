***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 16:25
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272930
BIST
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17:529.569
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -110,31
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5232,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5234,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:522.482,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,89
|Açılış
|: 2.482,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MAGEN
|18,37
|574.950.522
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.825.654.403
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|77.726.720
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|655.124.414
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|408.076.478
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.542.829
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|70.389.301
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.102.649.755
|% -9,97
|
|THYAO
|301,50
|10.797.831.679
|% 1,01
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|TUPRS
|187,10
|4.963.537.164
|% 2,24
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|ZOREN
|5,76
|1.939.283.874
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,26
|4.132.916.526
|% -3,54
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4857
|32,4942
|% 0,26
|
|Euro
|34,5939
|34,6082
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,4326
|40,6353
|% 0,40
|
|Frank
|35,5774
|35,7557
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,32
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|969,94
|970,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,01
|1.035,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,17
|90,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,04
|2.388,37
|% 0,66
|