***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021 - 09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.04.2021Tescil Tarihi15.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2021 tarih 10312 nolu Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalarŞirketimizin 109.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında31.03.2021, 30.06.2021 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2021 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929074BIST