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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.04.2021 11:50



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021 - 09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2021 tarih 10312 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar

Şirketimizin 109.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 
 
31.03.2021, 30.06.2021 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2021 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi i
çin seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929074


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Altın Gr. 462 463 2,17  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 0,12  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,04  
B. Petrol 66,94 66,94 0,17  
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