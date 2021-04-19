***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2021 11:50
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021 - 09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2021 tarih 10312 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 109.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
31.03.2021, 30.06.2021 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2021 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi i
çin seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929074
BIST
11:521.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.398
11:528,0570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
11:529,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,6991
En Düşük
9,6196
11:52462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,39
|Açılış
|: 462,76
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler11:50
|FENER
|31,90
|21.805.149
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|127.368.844
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.191.015
|% 9,55
|
|PEKGY
|1,62
|101.558.793
|% -10,00
|
|BJKAS
|10,62
|17.003.310
|% -9,92
|
|TUREX
|14,28
|132.677.090
|% -8,75
|
|CMBTN
|245,80
|3.665.543
|% -8,35
|
|SAYAS
|24,06
|11.473.039
|% -8,17
|
|EREGL
|18,61
|542.666.191
|% 1,47
|
|PETKM
|6,59
|492.356.672
|% 4,11
|
|GARAN
|7,18
|420.327.671
|% -1,37
|
|QUAGR
|26,90
|400.795.936
|% -7,62
|
|SISE
|7,39
|248.414.155
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,88
|209.195.959
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|492.356.672
|% 4,11
|
|PEKGY
|1,62
|101.558.793
|% -10,00
|
|GARAN
|7,18
|420.327.671
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,13
|105.428.701
|% -1,39
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0524
|8,0565
|% -0,02
|
|Euro
|9,6900
|9,6968
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1480
|11,2039
|% 0,23
|
|Frank
|8,7627
|8,8155
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1402
|2,1509
|% -0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,75
|
|Altın Gr.
|462
|463
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,17
|