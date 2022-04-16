***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.04.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2022, 30.06.2022 ve 30.09.2022 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2022 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla seçilen Bağımsız Denetim Şirketi " Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçimi 16.04.2022 Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021376BIST