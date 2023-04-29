***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2023 13:51
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29,04,2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2023, 30.06.2023 ve 30.09.2023 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2023 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla seçilen Bağımsız Denetim Şirketi " Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçimi 29.04.2023 Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143906
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.244,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4229
|19,4357
|% 0,06
|
|Euro
|21,3995
|21,4412
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,3607
|24,4829
|% 0,56
|
|Frank
|21,6487
|21,7791
|% -0,00
|
|Riyal
|5,1692
|5,1952
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,51
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.184
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.476
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,08
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem