***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÇinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkındaDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkındaFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniUluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyleVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi03.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi03.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiŞirketimizin toplam üretim kapasitesi üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimizin toplam satış hasılatı üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıToplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı %5 dir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, üretim ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarUluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının artması, hammadde ve enerji maliyetlerinde düşüş olmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihYoktur.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceğiİşletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.AçıklamalarŞirketimiz 03.05.2023 yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle çinko oksit tesisimizde üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146479BIST