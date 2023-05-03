***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
03.05.2023 18:28
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Çinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
03.05.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03.05.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimizin toplam üretim kapasitesi üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimizin toplam satış hasılatı üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı %5 dir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, üretim ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının artması, hammadde ve enerji maliyetlerinde düşüş olması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yoktur.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
İşletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz 03.05.2023 yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle çinko oksit tesisimizde üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146479
BIST