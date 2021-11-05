***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 837.071.129 367.632.691 324.042.324 151.415.537Satışların Maliyeti20 -646.000.956 -310.127.235 -257.684.469 -129.482.857TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.070.173 57.505.456 66.357.855 21.932.680Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)191.070.173 57.505.456 66.357.855 21.932.680Genel Yönetim Giderleri21 -4.763.910 -4.356.974 -1.898.171 -1.857.132Pazarlama Giderleri21 -50.847.232 -22.299.548 -23.635.988 -7.963.535Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 62.949.078 38.041.874 20.063.387 17.610.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -20.404.181 -27.075.991 -5.706.136 -10.719.096Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.003.928 41.814.817 55.180.947 19.003.115Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.625 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.089.553 41.814.817 55.180.947 19.003.115Finansman Gelirleri23 62.627.396 50.130.101 18.529.157 14.159.215Finansman Giderleri23 -65.881.943 -42.800.330 -21.175.044 -11.061.717Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)174.835.006 49.144.588 52.535.060 22.100.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.402.413 -7.828.326 -11.786.695 -3.562.039Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -36.299.603 -8.570.062 -10.924.127 -4.014.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 897.190 741.736 -862.568 452.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19 139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 154.304.565 126.570.979Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar252.455.282 168.109.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.914 30.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 252.414.368 168.078.877Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.591.275 686.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.591.275 686.091Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar168.902 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 168.902 0Stoklar9 324.111.653 134.553.920Peşin Ödenmiş Giderler10 4.900.986 14.162.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.900.986 14.162.848Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 25.492.613 8.767.032Diğer Dönen Varlıklar11 18.962.776 5.611.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.962.776 5.611.439ARA TOPLAM781.988.052 458.461.946TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR781.988.052 458.461.946DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 179.601.219 184.246.794Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri363.822 440.485Binalar43.110.467 43.935.000Tesis, Makine ve Cihazlar100.063.179 103.565.602Taşıtlar408.920 578.520Mobilya ve Demirbaşlar725.891 781.859Yapılmakta Olan YatırımlarDiğer Maddi Duran Varlıklar48.940 65.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler5.305 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.305 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.855.551 195.495.821TOPLAM VARLIKLAR972.843.603 653.957.767KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 289.071.250 117.448.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 289.071.250 117.448.000Banka Kredileri289.071.250 117.448.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 344.429 317.138Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler344.429 317.138Ticari Borçlar13.460.460 11.923.135İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 19.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.460.460 11.904.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.747.491 1.043.469Diğer Borçlar81.837 62.413İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 44.172 41.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 37.665 21.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar14 0 171.220Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 171.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.384.749 2.041.196İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.384.749 2.041.196Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.248.940 1.131.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 573.324 683.764Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 675.616 447.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 36.546.610 14.539.930İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.546.610 14.539.930ARA TOPLAM348.885.766 148.677.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.885.766 148.677.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.239 182.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.239 182.239Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.054.244 5.729.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.054.244 5.729.848Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 9.870.783 16.710.723Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.107.266 22.622.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER363.993.032 171.300.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 608.850.571 482.657.052Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.925.891 121.164.965Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)127.925.864 121.848.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -683.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.012.926 14.112.961Yasal Yedekler16.012.926 14.112.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları291.893.553 228.146.276Net Dönem Karı veya Zararı139.432.593 85.647.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR608.850.571 482.657.052TOPLAM KAYNAKLAR972.843.603 653.957.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler899.982 64.623.317 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.803 41.316.263 42.394.066 42.394.066Dönem Karı (Zararı)41.316.263 41.316.263 41.316.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.803 1.077.803 1.077.803Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -665.221 14.112.961 228.146.276 41.316.263 360.303.267 360.303.267Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Transferler1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.077.041 683.885 139.432.593 146.193.519 146.193.519Dönem Karı (Zararı)139.432.593 139.432.593 139.432.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.077.041 683.885 6.760.926 6.760.926Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 127.925.864 27 16.012.926 291.893.553 139.432.593 608.850.571 608.850.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.970.104 -81.852.614İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları1.066.912.986 466.027.267Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 1.017.634.757 340.739.818Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 49.278.229 125.287.449İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-1.119.597.325 -474.541.036Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -1.090.271.179 -454.420.954Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -29.326.146 -20.120.082Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-52.684.339 -8.513.769Ödenen Faiz22,23 -18.722.047 -53.295.675Alınan Faiz22,23 47.218.577 1.313.510Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -58.603.356 -21.325.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.821.061 -31.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.140.300 -5.884.763Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.085 49.397Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 105.085 49.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.245.385 -5.934.160Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.245.385 -5.934.160Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.843.990 46.176.400Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri132.843.990 56.176.400Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 132.843.990 56.176.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-20.000.000 -10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.733.586 -41.560.977NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.733.586 -41.560.977DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 126.570.979 163.129.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 154.304.565 121.568.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.760.926 1.077.803 -550.611 -171.502Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 888.162 1.381.799 -715.080 -219.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.872.764 -303.996 164.469 48.372Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi6.077.041 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-204.277 -303.996 164.469 48.372Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.760.926 1.077.803 -550.611 -171.502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.193.519 42.394.065 40.197.754 18.367.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları146.193.519 42.394.065 40.197.754 18.367.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975317BIST