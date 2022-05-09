***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 562.052.751 219.632.783Satışların Maliyeti20 -372.725.352 -167.625.322TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)189.327.399 52.007.461Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)189.327.399 52.007.461Genel Yönetim Giderleri21 -2.412.843 -1.553.609Pazarlama Giderleri21 -35.489.706 -11.455.184Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 52.312.757 25.143.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -19.280.286 -8.364.108Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.457.321 55.777.813Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Fark 166.059.330 55.293.413Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.351.175 -6.784.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -29.966.012 -7.940.557Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.614.837 1.155.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)137.708.155 48.508.648DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)137.708.155 48.508.648Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19 137.708.155 48.508.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 218.232.538 157.493.591Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar382.884.785 340.908.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 145.105 44.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 382.739.680 340.863.947Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.301.800 13.263.176İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.301.800 13.263.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 2.018.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 2.018.000Stoklar9 493.290.699 334.183.729Peşin Ödenmiş Giderler10 49.747.473 13.122.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler49.747.473 13.122.604Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 12.867 36.364.997Diğer Dönen Varlıklar11 8.479.002 5.026.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.479.002 5.026.156ARA TOPLAM1.157.949.164 902.380.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.157.949.164 902.380.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 15.610 15.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.610 15.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 175.141.787 178.101.518Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri312.711 337.985Binalar42.562.784 42.833.616Tesis, Makine ve Cihazlar95.680.955 98.223.492Taşıtlar295.855 351.767Mobilya ve Demirbaşlar1.370.633 1.430.872Diğer Maddi Duran Varlıklar38.849 43.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.401.292 189.361.023TOPLAM VARLIKLAR1.344.350.456 1.091.741.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 458.357.100 327.148.500İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 458.357.100 327.148.500Banka Kredileri458.357.100 327.148.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 1.751.721 1.062.768Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler1.751.721 1.062.768Ticari Borçlar15.191.329 23.198.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 826 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.190.503 23.198.546Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.717.263 1.248.360Diğer Borçlar74.224 57.258İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 40.033 44.172İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 34.191 13.086Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar14 755.252 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar755.252 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.010.162 6.717.860İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.010.162 6.717.860Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.354.614 2.234.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.018.665 648.563Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.335.949 1.585.960Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 30.421.386 49.518.704İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.421.386 49.518.704ARA TOPLAM525.633.051 411.186.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER525.633.051 411.18 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.994.641 5.314.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.994.641 5.314.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 7.810.626 9.566.062Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.805.267 14.880.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER541.438.318 426.066.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 802.912.138 665.674.682Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)127.381.313 127.852.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.381.313 127.852.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)128.070.259 128.070.259Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-688.946 -218.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.012.926 16.012.926Yasal Yedekler16.012.926 16.012.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları488.224.136 291.893.553Net Dönem Karı veya Zararı137.708.155 196.330.583TOPLAM ÖZKAYNAKLAR802.912.138 665.674.682TOPLAM KAYNAKLAR1.344.350.456 1.091.741.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler85.647.242 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.314.435 48.508.648 49.823.083 49.823.083Dönem Karı (Zararı)48.508.648 48.508.648 48.508.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.314.435 1.314.435 1.314.435Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 630.577 14.112.961 313.793.518 48.508.648 532.480.135 532.480.135Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682Transferler196.330.583 -196.330.583 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-470.699 137.708.155 137.237.456 137.237.456Dönem Karı (Zararı)137.708.155 137.708.155 137.708.155Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-470.699 -470.699 -470.699Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -688.946 16.012.926 488.224.136 137.708.155 802.912.138 802.912.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.017.084 -1.822.485İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları726.543.163 286.316.082Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 715.106.082 274.378.327Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 11.437.081 lerden Nakit Çıkışları22 -5.737.441 -12.111.876Faaliyetlerden Net Nakit Akışları52.897.559 -1.205.947Ödenen Faiz22,23 -1.546.022 -5.558.087Alınan Faiz22,23 29.888.565 26.988.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -29.372.346 13.515.910Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.850.672 -35.562.857YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-89.960 -1.027.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.960 -1.027.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -89.960 -1.027.792Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.811.823 59.464.549Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.811.823 59.464.549Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 33.811.823 59.464.549Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.738.947 56.614.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.738.947 56.614.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 157.493.591 126.570.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 218.232.538 183.185.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 137.708.155 48.508.648DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-470.699 1.314.435Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -611.297 1.707.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler140.598 -392.623Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi140.598 -392.623Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-470.699 1.314.435TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.237.456 49.823.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları137.237.456 49.823.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027969BIST